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29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
28 Haziran 2023 | . Bölüm
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III. Murat Türbesi
Sultan III. Murad, ölümünün ardından (Cemâziyelevvel 1003 / Ocak 1595) on dokuz şehzadesiyle birlikte Ayasofya Camii hazîresine gömülmüş, daha sonra III. Mehmed’in emriyle başmimar Dâvud Ağa tarafından türbesinin inşasına başlanmıştır.
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