VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Sultan I. Ahmet Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Vefa Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Şehzade Mehmet Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Hatice Turhan Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Merkez Efendi Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Eyüp Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Gülnuş Emetullah Valide Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Sümbül Efendi Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Yahya Efendi Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Sultan II. Selim Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Hürrem Sultan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Fatih Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
Mimar Sinan Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
III. Mehmet Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
III. Murat Türbesi 29 Haziran 2023 | . Bölüm
II. Mahmud Türbesi 28 Haziran 2023 | . Bölüm

III. Murat Türbesi

Sultan III. Murad, ölümünün ardından (Cemâziyelevvel 1003 / Ocak 1595) on dokuz şehzadesiyle birlikte Ayasofya Camii hazîresine gömülmüş, daha sonra III. Mehmed’in emriyle başmimar Dâvud Ağa tarafından türbesinin inşasına başlanmıştır.

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