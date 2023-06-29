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29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
29 Haziran 2023 | . Bölüm
28 Haziran 2023 | . Bölüm
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III. Mehmet Türbesi
Ayasofya Camii avlusunda Sultan II. Selim Türbesi’nin güneyinde köşebaşında yer alan türbe III. Mehmed’in vefatından (ö. 1012/1603) sonra yaptırılmıştır.
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