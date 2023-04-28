Çocuk Atölyesi 29. Bölüm
Çocuk Atölyesi'nin bu bölümünde Şaşkın yarışmacılarımızı tanımak için bazı sorular sordu. Yarışmacılarımız, küp oyununda üzerinde harfler bulunan dağınık küplerden anlamlı bir cümle oluşturdular. Programın "Nasıl Yapılır?" bölümünde el işi kağıtlarıyla fil yapmayı öğrendik. "Sürpriz Balon" bölümümüzde ise balonlardan harfler yapmayı öğrendik. Programın son bölümünde kitaba ulaşma oyunu oynayan yarışmacılarımız, topların arasından anahtarlar bulup kilitli kutuları açarak birbirinden güzel kitaplara ulaştılar.