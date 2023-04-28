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Çocuk Atölyesi 1. Bölüm 28 Nisan 2023 1. Bölüm
Çocuk Atölyesi 2. Bölüm 28 Nisan 2023 2. Bölüm
Çocuk Atölyesi 3. Bölüm 28 Nisan 2023 3. Bölüm
Çocuk Atölyesi 4. Bölüm 28 Nisan 2023 4. Bölüm
Çocuk Atölyesi 5. Bölüm 28 Nisan 2023 5. Bölüm
Çocuk Atölyesi 6. Bölüm 28 Nisan 2023 6. Bölüm
Çocuk Atölyesi 7. Bölüm 28 Nisan 2023 7. Bölüm
Çocuk Atölyesi 8. Bölüm 28 Nisan 2023 8. Bölüm
Çocuk Atölyesi 9. Bölüm 28 Nisan 2023 9. Bölüm
Çocuk Atölyesi 10. Bölüm 28 Nisan 2023 10. Bölüm
Çocuk Atölyesi 11. Bölüm 28 Nisan 2023 11. Bölüm
Çocuk Atölyesi 12. Bölüm 28 Nisan 2023 12. Bölüm
Çocuk Atölyesi 13. Bölüm 28 Nisan 2023 13. Bölüm
Çocuk Atölyesi 14. Bölüm 28 Nisan 2023 14. Bölüm
Çocuk Atölyesi 15. Bölüm 28 Nisan 2023 15. Bölüm
Çocuk Atölyesi 16. Bölüm 28 Nisan 2023 16. Bölüm
Çocuk Atölyesi 18. Bölüm 28 Nisan 2023 18. Bölüm
Çocuk Atölyesi 19. Bölüm 28 Nisan 2023 19. Bölüm
Çocuk Atölyesi 20. Bölüm 28 Nisan 2023 20. Bölüm
Çocuk Atölyesi 21. Bölüm 28 Nisan 2023 21. Bölüm
Çocuk Atölyesi 22. Bölüm 28 Nisan 2023 22. Bölüm
Çocuk Atölyesi 23. Bölüm 28 Nisan 2023 23. Bölüm
Çocuk Atölyesi 24. Bölüm 28 Nisan 2023 24. Bölüm
Çocuk Atölyesi 25. Bölüm 28 Nisan 2023 25. Bölüm
Çocuk Atölyesi 26. Bölüm 28 Nisan 2023 26. Bölüm
Çocuk Atölyesi 27. Bölüm 28 Nisan 2023 27. Bölüm
Çocuk Atölyesi 28. Bölüm 28 Nisan 2023 28. Bölüm
Çocuk Atölyesi 29. Bölüm 28 Nisan 2023 29. Bölüm
Çocuk Atölyesi 30. Bölüm 28 Nisan 2023 30. Bölüm
Çocuk Atölyesi 31. Bölüm 28 Nisan 2023 31. Bölüm
Çocuk Atölyesi 32. Bölüm 28 Nisan 2023 32. Bölüm
Çocuk Atölyesi 33. Bölüm 28 Nisan 2023 33. Bölüm
Çocuk Atölyesi 34. Bölüm 28 Nisan 2023 34. Bölüm
Çocuk Atölyesi 36. Bölüm 28 Nisan 2023 36. Bölüm
Çocuk Atölyesi 40. Bölüm 29 Nisan 2023 40. Bölüm
Çocuk Atölyesi 41. Bölüm 29 Nisan 2023 41. Bölüm
Çocuk Atölyesi 42. Bölüm 29 Nisan 2023 42. Bölüm
Çocuk Atölyesi 43. Bölüm 02 Mayıs 2023 43. Bölüm
Çocuk Atölyesi 44. Bölüm 02 Mayıs 2023 44. Bölüm
Çocuk Atölyesi 45. Bölüm 02 Mayıs 2023 45. Bölüm
Çocuk Atölyesi 46. Bölüm 02 Mayıs 2023 46. Bölüm
Çocuk Atölyesi 47. Bölüm 02 Mayıs 2023 47. Bölüm
Çocuk Atölyesi 48. Bölüm 02 Mayıs 2023 48. Bölüm

Çocuk Atölyesi 29. Bölüm

Çocuk Atölyesi'nin bu bölümünde Şaşkın yarışmacılarımızı tanımak için bazı sorular sordu. Yarışmacılarımız, küp oyununda üzerinde harfler bulunan dağınık küplerden anlamlı bir cümle oluşturdular. Programın "Nasıl Yapılır?" bölümünde el işi kağıtlarıyla fil yapmayı öğrendik. "Sürpriz Balon" bölümümüzde ise balonlardan harfler yapmayı öğrendik. Programın son bölümünde kitaba ulaşma oyunu oynayan yarışmacılarımız, topların arasından anahtarlar bulup kilitli kutuları açarak birbirinden güzel kitaplara ulaştılar.

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