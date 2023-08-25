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Duygularımla Tanışıyorum: Kıskançlık 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Güven 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Gurur 25 Ağustos 2023 1. Bölüm

Duygularımla Tanışıyorum: Kıskançlık

Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Üçüncü durağımız KISKANÇLIK.

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