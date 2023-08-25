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25 Ağustos 2023 1. Bölüm
25 Ağustos 2023 2. Bölüm
25 Ağustos 2023 3. Bölüm
25 Ağustos 2023 4. Bölüm
25 Ağustos 2023 5. Bölüm
25 Ağustos 2023 6. Bölüm
25 Ağustos 2023 7. Bölüm
25 Ağustos 2023 8. Bölüm
25 Ağustos 2023 9. Bölüm
25 Ağustos 2023 10. Bölüm
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Duygularımla Tanışıyorum: Utanma
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Onuncu durağımız UTANMA.
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