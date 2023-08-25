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Duygularımla Tanışıyorum: Gurur 25 Ağustos 2023 1. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Güven 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Kıskançlık 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Cesaret 25 Ağustos 2023 4. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Merhamet 25 Ağustos 2023 5. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Mutluluk 25 Ağustos 2023 6. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Öfke 25 Ağustos 2023 7. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Özlem 25 Ağustos 2023 8. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Sevinç 25 Ağustos 2023 9. Bölüm
Duygularımla Tanışıyorum: Utanma 25 Ağustos 2023 10. Bölüm

Duygularımla Tanışıyorum: Sevinç

Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Dokuzuncu durağımız SEVİNÇ.

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