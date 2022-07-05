VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Acımak 1. Bölüm 05 Temmuz 2022
Acımak 2. Bölüm 04 Nisan 2022
Acımak 3. Bölüm 04 Nisan 2022
Acımak 4. Bölüm 04 Nisan 2022
Acımak 5. Bölüm 05 Nisan 2022
Acımak 6. Bölüm 24 Temmuz 2022
Acımak 7. Bölüm 24 Temmuz 2022

Acımak 3. Bölüm

Zehra ölen babasının ardında bıraktığı günlüğü okumaya başlar.

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CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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