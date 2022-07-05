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Acımak 1. Bölüm 05 Temmuz 2022
Acımak 2. Bölüm 04 Nisan 2022
Acımak 3. Bölüm 04 Nisan 2022
Acımak 4. Bölüm 04 Nisan 2022
Acımak 5. Bölüm 05 Nisan 2022
Acımak 6. Bölüm 24 Temmuz 2022
Acımak 7. Bölüm 24 Temmuz 2022

Acımak 4. Bölüm

Meveddet annesinin de onayından sonra Mürşit ile evlenmeyi kabul eder.

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