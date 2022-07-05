KUR'AN-I KERİM
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05 Temmuz 2022
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04 Nisan 2022
11:04
04 Nisan 2022
11:04
04 Nisan 2022
10:04
05 Nisan 2022
11:04
24 Temmuz 2022
10:07
24 Temmuz 2022
10:07
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Acımak 6. Bölüm
Mürşit, karısının kendisini patronu Necip ile yıllardır aldattığını anlar.
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