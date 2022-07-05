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Acımak 1. Bölüm 05 Temmuz 2022 08:07
Acımak 2. Bölüm 04 Nisan 2022 11:04
Acımak 3. Bölüm 04 Nisan 2022 11:04
Acımak 4. Bölüm 04 Nisan 2022 10:04
Acımak 5. Bölüm 05 Nisan 2022 11:04
Acımak 6. Bölüm 24 Temmuz 2022 10:07
Acımak 7. Bölüm 24 Temmuz 2022 10:07

Acımak 6. Bölüm

Mürşit, karısının kendisini patronu Necip ile yıllardır aldattığını anlar.

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