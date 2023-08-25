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Mehmet Emin Ay İlahileri

Allah'ım / Ne Zaman Anarsam Seni

Mehmet Emin Ay'ın sesinden "Ne Zaman Anarsam Seni" ilahisi...

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Mehmet Emin Ay İlahileri

Haccınız mebrur ola
Kan tutar
Selam götürün
Ya Allah
Allah'ım / Ne Zaman Anarsam Seni
Allah Hu Allah
Ey Deste-i Gül
Gözlerim
Mevlam Sana Ersem Diye
Nefse Uyup
O Gece Sendin Gelen
Seyreyleyip Yandım
Sultanım
Nuru'l Hüda
Şu Benim Divane Gönlüm

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