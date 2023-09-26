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Mehmet Emin Ay İlahileri

7. Bölüm

Ey Deste-i Gül

Mehmet Emin Ay'ın sesinden "Ey Deste-i Gül" ilahisi...

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Mehmet Emin Ay İlahileri

1. Bölüm Haccınız mebrur ola
2. Bölüm Kan tutar
3. Bölüm Selam götürün
4. Bölüm Ya Allah
5. Bölüm Allah'ım / Ne Zaman Anarsam Seni
6. Bölüm Allah Hu Allah
7. Bölüm Ey Deste-i Gül
8. Bölüm Gözlerim
9. Bölüm Mevlam Sana Ersem Diye
10. Bölüm Nefse Uyup
11. Bölüm O Gece Sendin Gelen
12. Bölüm Seyreyleyip Yandım
13. Bölüm Sultanım
14. Bölüm Nuru'l Hüda
15. Bölüm Şu Benim Divane Gönlüm

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