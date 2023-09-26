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Mehmet Emin Ay İlahileri
12. Bölüm
Seyreyleyip Yandım
Mehmet Emin Ay'ın sesinde "Seyreyleyip Yandım" ilahisi sizlerle...
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Mehmet Emin Ay İlahileri
1. Bölüm
Haccınız mebrur ola
2. Bölüm
Kan tutar
3. Bölüm
Selam götürün
4. Bölüm
Ya Allah
5. Bölüm
Allah'ım / Ne Zaman Anarsam Seni
6. Bölüm
Allah Hu Allah
7. Bölüm
Ey Deste-i Gül
8. Bölüm
Gözlerim
9. Bölüm
Mevlam Sana Ersem Diye
10. Bölüm
Nefse Uyup
11. Bölüm
O Gece Sendin Gelen
12. Bölüm
Seyreyleyip Yandım
13. Bölüm
Sultanım
14. Bölüm
Nuru'l Hüda
15. Bölüm
Şu Benim Divane Gönlüm
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