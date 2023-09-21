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Abdest alırken sıra gözetmek şart mı? 21 Eylül 2023 1. Bölüm
Malikilerin abdesti oturarak uyudukları zaman bozulur mu? 07 Eylül 2023 2. Bölüm
Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu? 07 Eylül 2023 3. Bölüm
Şafi mezhebine göre abdest nasıl alınır? 07 Eylül 2023 4. Bölüm
Abdestin sadece farzlarını yapsak olur mu? 14 Eylül 2023 5. Bölüm
Varis çorabının üzerine mesh yapılır mı? 08 Eylül 2023 6. Bölüm
Abdest alırken uzuvları bir kere yıkamak doğru mudur? 21 Eylül 2023 7. Bölüm
Üzerine mesh edilen ayakkabıyı çıkarınca abdest bozulur mu? 21 Eylül 2023 8. Bölüm
Tırnak kesmek abdesti bozar mı? 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Uyuklamak abdesti bozar mı? 27 Eylül 2023 10. Bölüm

Tırnak kesmek abdesti bozar mı?

Abdesti bozacak davranışlar nelerdir? Tırnak keserken kanayan tırnak için tekrardan abdest alınması gerekiyor mu?

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