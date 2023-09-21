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Abdest alırken sıra gözetmek şart mı? 21 Eylül 2023 1. Bölüm
Malikilerin abdesti oturarak uyudukları zaman bozulur mu? 07 Eylül 2023 2. Bölüm
Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu? 07 Eylül 2023 3. Bölüm
Şafi mezhebine göre abdest nasıl alınır? 07 Eylül 2023 4. Bölüm
Abdestin sadece farzlarını yapsak olur mu? 14 Eylül 2023 5. Bölüm
Varis çorabının üzerine mesh yapılır mı? 08 Eylül 2023 6. Bölüm
Abdest alırken uzuvları bir kere yıkamak doğru mudur? 21 Eylül 2023 7. Bölüm
Üzerine mesh edilen ayakkabıyı çıkarınca abdest bozulur mu? 21 Eylül 2023 8. Bölüm
Tırnak kesmek abdesti bozar mı? 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Uyuklamak abdesti bozar mı? 27 Eylül 2023 10. Bölüm

Uyuklamak abdesti bozar mı?

Hangi durumlarda abdest bozulur? Uyuklayan kimsenin namaz için tekrar abdest alması gerekir mi?

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