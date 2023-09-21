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21 Eylül 2023 1. Bölüm
07 Eylül 2023 2. Bölüm
07 Eylül 2023 3. Bölüm
07 Eylül 2023 4. Bölüm
14 Eylül 2023 5. Bölüm
08 Eylül 2023 6. Bölüm
21 Eylül 2023 7. Bölüm
21 Eylül 2023 8. Bölüm
27 Eylül 2023 9. Bölüm
27 Eylül 2023 10. Bölüm
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Uyuklamak abdesti bozar mı?
Hangi durumlarda abdest bozulur? Uyuklayan kimsenin namaz için tekrar abdest alması gerekir mi?
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