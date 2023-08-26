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26 Ağustos 2023 5. Bölüm
25 Ağustos 2023 4. Bölüm
25 Ağustos 2023 3. Bölüm
25 Ağustos 2023 2. Bölüm
25 Ağustos 2023 1. Bölüm
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"Şefaat Ya Resulullah" demek şirke girer mi?
Şirk nedir? Peygamber Efendimizden (sav) şefaat istemenin adabı nasıl olmalı? Şefaat şirk midir?
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