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"Şefaat Ya Resulullah" demek şirke girer mi? 26 Ağustos 2023 5. Bölüm
Taklidi ve tahkiki iman arasındaki fark nedir? 25 Ağustos 2023 4. Bölüm
Burçlar var mıdır? Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
Hıdırellez nedir, dinde yeri var mıdır? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Dua ettikten sonra aynı anda amin ve inşallah demek caiz midir? 25 Ağustos 2023 1. Bölüm

"Şefaat Ya Resulullah" demek şirke girer mi?

Şirk nedir? Peygamber Efendimizden (sav) şefaat istemenin adabı nasıl olmalı? Şefaat şirk midir?

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