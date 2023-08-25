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Taklidi ve tahkiki iman arasındaki fark nedir? 25 Ağustos 2023 4. Bölüm
Burçlar var mıdır? Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
Hıdırellez nedir, dinde yeri var mıdır? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Dua ettikten sonra aynı anda amin ve inşallah demek caiz midir? 25 Ağustos 2023 1. Bölüm

Taklidi ve tahkiki iman arasındaki fark nedir?

Taklidi iman caiz midir? Taklidi imanın tahkiki imandan farkı nelerdir?

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