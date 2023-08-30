Üç aylarda yapılması gereken özel bir ibadet var mıdır?

Soru: "Recep ve Şaban ayında kılınması gereken 30 rekat namaz var. Bu namazı kılmazsan münafıklık alametidir, diyorlar. Ayrıca 3 aylara özel yapılması gereken ibadet var mıdır?"

Cevap: Bu ikisi de yanlış. Yani bir defa ne Recep ayında ne de Şaban ayında kılınması gereken 30 rekat diye bir namaz yok ve bunu kılmayanın münafık olacağına dair de bir bilgi yok, hadis yok. İbadetleri Allah (CC) emreder veya Peygamber (SAV) yapar ve ondan sonra ibadet olur. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Peygamberimizin hadislerinde Recep ve Şaban aylarında 30'ar rekat namaz kılacağına dair hiçbir emir, tavsiye, bilgi yok. Dolayısıyla bu tamamen uydurma bir şeydir, alakası yoktur.

Peki bu aylara has, özel ibadetler var mı? İbadetler, bildiğimiz ibadetlerdir. O bildiğimiz ibadetler nelerdir? Bedeni olan ibadetler var, mali olan ibadetler var. Hem bedeni hem mali olanlar var. Bedeni ibadetler nedir? Namazdır, oruçtur, duadır, zikirdir, Kur'an-ı Kerim kıraatıdır.

Mali ibadetler sadaka, zekat ve fitre vermektir. Mali ve bedeni olan ibadetler ise hac ve umredir. Bunlar da Peygamberimizin hadislerinde, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bellidir. Bunlara ilaveten başka ibadet ihdas etmek bidattır ve bu ibadetler caiz değildir. Bazı zayıf rivayetler var. Peygamber'e (SAV) nisbet edilen, hatta uydurma rivayetler var. Bu rivayetleri kitabına alan onu hadis zannederek almış. Onlar tetkik etmedikleri için yanlış yapmışlar ama onlar olmayan bir ibadeti koymuş hükmünde olmayabilir ama tetkik etmemiş olurlar.

Şimdi Cenab-ı hak diyor mu? "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim ." (Maide suresi, 3 ayet)

Allah (CC) dinde ne lazımsa onu bize bildirdi artık. Peygamber'i (SAV) vasıtasıyla bildirdi ve Peygamber de (SAV) açıkladı, izah etti. Allah'tan (CC) aldığı ilham veya vahiy ile bazı ilavelerle, mesela teheccüd namazı kıldı. Ama ayete dayanarak. Ayet olmamakla beraber evvabin, kuşluk namazını tavsiye etti. Pazartesi perşembe oruçlarını tavsiye etti. Bunların dışında sen, "Peygamberimiz pazartesi, perşembe demiş ama pazar günü de oruç tutmak lazım dersen yanlışa girersin. Haşa, Peygamber (CC) bilmiyor muydu onu? "Efendim, Kur'ân-ı Kerim 5 vakit namazı emretmiş ama o, o zamana mahsusmuş şimdi daha fazla kılmamız lazım, 6 vakit olacak." olmaz. Allah'tan (CC) daha iyi mi bileceksin? Şimdi dolayısıyla 30 vakit namaz diye bir şey yoktur ve bu günlere, gecelere özel ayrı bir ibadet şekli de yoktur. Yani işte hep sorarlar, berat gecesi geldi, nasıl ihya edelim? İbadetle… Peki, ibadet nedir? Namaz, Kur'an-ı Kerim kıraatı, zikir, tefekkür, bunlar işte. Bunları yapacaksın…