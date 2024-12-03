VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Abdullah Efendi'nin Rüyaları - Ahmet Hamdi Tanpınar | Ayraç 03 Aralık 2024 35. Bölüm
Bereketli Topraklar Üzerinde - Orhan Kemal | Ayraç 24 Haziran 2024 34. Bölüm
Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov | Ayraç 24 Haziran 2024 33. Bölüm
İbrahim Efendi Konağı / Samiha Ayverdi | Ayraç 24 Haziran 2024 32. Bölüm
Diriliş Neslinin Amentüsü - Sezai Karakoç | Ayraç 24 Haziran 2024 31. Bölüm
İlmihal Yahut Arzuhal - Mustafa Kutlu | Ayraç 24 Haziran 2024 30. Bölüm
Samanyolunda Ziyafet - Sezai Karakoç | Ayraç 24 Haziran 2024 29. Bölüm
Şebek Romanı - Ayşe Şasa | Ayraç 05 Mart 2024 28. Bölüm
Fatma Aliye'nin İdeal Kadın Profili: Refet | Ayraç 26 Şubat 2024 27. Bölüm
Yorgun Savaşçı | Ayraç 21 Şubat 2024 26. Bölüm
Tutunamayanlar | Ayraç 13 Şubat 2024 25. Bölüm
Necip Fazıl - Hikayelerim | Ayraç 05 Şubat 2024 24. Bölüm
Huzur Sokağı | Ayraç 29 Ocak 2024 23. Bölüm
Küçük Ağa I Ayraç 21 Ocak 2024 22. Bölüm
Yalnızız | Ayraç 21 Ocak 2024 21. Bölüm
Müşahedat | Ayraç 15 Ocak 2024 20. Bölüm
Huzur | Ayraç 25 Aralık 2023 19. Bölüm
Çalıkuşu | Ayraç 18 Aralık 2023 18. Bölüm
Semaver | Ayraç 13 Aralık 2023 17. Bölüm
Küçük Kara Balık | Ayraç 04 Aralık 2023 16. Bölüm
Serçe Kuş | Ayraç 28 Kasım 2023 15. Bölüm
Beş Şehir | Ayraç 20 Kasım 2023 14. Bölüm
Uzun Hikaye | Ayraç 12 Kasım 2023 13. Bölüm
Mai ve Siyah | Ayraç 06 Kasım 2023 12. Bölüm
Devlet Ana | Ayraç 28 Kasım 2023 11. Bölüm
Bir Tereddüdün Romanı | Ayraç 23 Ekim 2023 10. Bölüm
Felatun Bey ile Rakım Efendi | Ayraç 16 Ekim 2023 9. Bölüm
Amak-ı Hayal | Ayraç 09 Ekim 2023 8. Bölüm
Mahur Beste | Ayraç 16 Ekim 2023 7. Bölüm
Puslu Kıtalar Atlası | Ayraç 16 Ekim 2023 6. Bölüm
Kuyucaklı Yusuf | Ayraç 16 Ekim 2023 5. Bölüm
Saatleri Ayarlama Enstitüsü | Ayraç 16 Ekim 2023 4. Bölüm
Yaban I Ayraç 16 Ekim 2023 3. Bölüm
Fatih Harbiye I Ayraç 16 Ekim 2023 2. Bölüm
Gül Yetiştiren Adam | Ayraç 16 Ekim 2023 1. Bölüm

Abdullah Efendi'nin Rüyaları - Ahmet Hamdi Tanpınar | Ayraç

Ayraç programında, Büşra Özkan Yıldız'ın konuğu yazar Yağız Gönüler oldu.

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