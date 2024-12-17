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Ayraç

Sinekli Bakkal - Halide Edib Adıvar | Ayraç

Ayraç programında, Büşra Özkan Yıldız'ın konuğu Dr. Beyhan Uygun Aytemiz oldu.

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Ayraç

Sinekli Bakkal - Halide Edib Adıvar | Ayraç
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali | Ayraç
Abdullah Efendi'nin Rüyaları - Ahmet Hamdi Tanpınar | Ayraç
Bereketli Topraklar Üzerinde - Orhan Kemal | Ayraç
Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov | Ayraç
İbrahim Efendi Konağı / Samiha Ayverdi | Ayraç
Diriliş Neslinin Amentüsü - Sezai Karakoç | Ayraç
İlmihal Yahut Arzuhal - Mustafa Kutlu | Ayraç
Samanyolunda Ziyafet - Sezai Karakoç | Ayraç
Şebek Romanı - Ayşe Şasa | Ayraç
Fatma Aliye'nin İdeal Kadın Profili: Refet | Ayraç
Yorgun Savaşçı | Ayraç
Tutunamayanlar | Ayraç
Necip Fazıl - Hikayelerim | Ayraç
Huzur Sokağı | Ayraç
Küçük Ağa I Ayraç
Yalnızız | Ayraç
Müşahedat | Ayraç
Huzur | Ayraç
Çalıkuşu | Ayraç
Semaver | Ayraç
Küçük Kara Balık | Ayraç
Serçe Kuş | Ayraç
Beş Şehir | Ayraç
Uzun Hikaye | Ayraç
Mai ve Siyah | Ayraç
Devlet Ana | Ayraç
Bir Tereddüdün Romanı | Ayraç
Felatun Bey ile Rakım Efendi | Ayraç
Amak-ı Hayal | Ayraç
Mahur Beste | Ayraç
Puslu Kıtalar Atlası | Ayraç
Kuyucaklı Yusuf | Ayraç
Saatleri Ayarlama Enstitüsü | Ayraç
Yaban I Ayraç
Fatih Harbiye I Ayraç
Gül Yetiştiren Adam | Ayraç

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