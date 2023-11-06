VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Mai ve Siyah | Ayraç 06 Kasım 2023 12. Bölüm
Osmanlı’nın Beylikten Devlet Olma Yolculuğunun Destanı: Devlet Ana | Ayraç 30 Ekim 2023 11. Bölüm
Bir Tereddüdün Romanı | Ayraç 23 Ekim 2023 10. Bölüm
Gül Yetiştiren Adam | Ayraç 16 Ekim 2023 1. Bölüm
Fatih Harbiye I Ayraç 16 Ekim 2023 2. Bölüm
Yaban I Ayraç 16 Ekim 2023 3. Bölüm
Saatleri Ayarlama Enstitüsü | Ayraç 16 Ekim 2023 4. Bölüm
Kuyucaklı Yusuf | Ayraç 16 Ekim 2023 5. Bölüm
Puslu Kıtalar Atlası | Ayraç 16 Ekim 2023 6. Bölüm
Mahur Beste | Ayraç 16 Ekim 2023 7. Bölüm
Amak-ı Hayal | Ayraç 09 Ekim 2023 8. Bölüm
Felatun Bey ile Rakım Efendi | Ayraç 16 Ekim 2023 9. Bölüm

Mai ve Siyah | Ayraç

Bu bölümde Prof. Dr. Alev Erkilet ile Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah eseri konuşuldu.

Ayraç'ın bu bölümünde Hayal ve Gerçeğin Eşiğinde "Mai ve Siyah" kitabından bahsedildi.

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