Mai ve Siyah | Ayraç

Bu bölümde Prof. Dr. Alev Erkilet ile Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah eseri konuşuldu.

Ayraç'ın bu bölümünde Hayal ve Gerçeğin Eşiğinde "Mai ve Siyah" kitabından bahsedildi.