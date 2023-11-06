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09 Ekim 2023 8. Bölüm
16 Ekim 2023 9. Bölüm
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Mai ve Siyah | Ayraç
Bu bölümde Prof. Dr. Alev Erkilet ile Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah eseri konuşuldu.
Ayraç'ın bu bölümünde Hayal ve Gerçeğin Eşiğinde "Mai ve Siyah" kitabından bahsedildi.
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