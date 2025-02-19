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Ender Doğan İlahileri

Nişangahım Ben Nişangah | Zat-ı Hakta Mahremi | Ey Keremler Kanı

Ender Doğan'ın sesinden ilahiler...

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Ender Doğan İlahileri

Hidayete ermişiz
Özen aşık özen
Bakıp Cemal-i Yare Çağırıram Dost Dost
On sekiz bin alemin Mustafa'sı Güzel Muhammed S.A.V
Küsmeyeyim mi Şu Feleğe
Dün Yemyeşil Baharken Solmuş Neden Bu Bağlar?
Rahmeti Rahman
Kadir Allah nimetine bin şükür
Dün Yemyeşil Baharken | Küsmeyeyim Mi Şu Feleğe? | Rahmet-i Rahman
Bakıp Cemali Yare | Kadir Allah Nimetine Bin Şükür | Onsekiz Bin Alemin Mustafası
Özen Aşık Özen | Hidayete Ermişiz
Nişangahım Ben Nişangah | Zat-ı Hakta Mahremi | Ey Keremler Kanı

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