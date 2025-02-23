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Ender Doğan İlahileri
Yüzünü Gördüm Dedim | Aşıkız Muhammed'e | Göster Cemâlin Şem'ini | Ya İmâmer Rusli
Ender Doğan'ın sesinden ilahiler...
Daha Fazla Göster
Ender Doğan İlahileri
Hidayete ermişiz
Özen aşık özen
Bakıp Cemal-i Yare Çağırıram Dost Dost
On sekiz bin alemin Mustafa'sı Güzel Muhammed S.A.V
Küsmeyeyim mi Şu Feleğe
Dün Yemyeşil Baharken Solmuş Neden Bu Bağlar?
Rahmeti Rahman
Kadir Allah nimetine bin şükür
Dün Yemyeşil Baharken | Küsmeyeyim Mi Şu Feleğe? | Rahmet-i Rahman
Bakıp Cemali Yare | Kadir Allah Nimetine Bin Şükür | Onsekiz Bin Alemin Mustafası
Özen Aşık Özen | Hidayete Ermişiz
Nişangahım Ben Nişangah | Zat-ı Hakta Mahremi | Ey Keremler Kanı
İksir-i Azamdır Nutk-i Ehlullah | Meded Ya Gavsü'l Azam | Düşmüşem Bir Nar-ı Aşka | Gubar-ı Payine Almam Cihanı
Zahid Bizi Tan Eyleme | Yar Yüreğim | Acep Hayran Oldum | Alem Yüzüne Saldı Ziya
İster İsen Bulasın Cananı | Biridâke Yâ Hâlikî | Düştüm Kâbe Yollarına | Öğüt
İbtidâdan Yol Sorarsan | Nice Ağlamayım
Yüzünü Gördüm Dedim | Aşıkız Muhammed'e | Göster Cemâlin Şem'ini | Ya İmâmer Rusli
Aşkın İle Aşıklar Yansın | Âbidân-ı Mustafayız | Şehin Şahı Cihan-Bân-ı Risalet
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