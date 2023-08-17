VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Hac Belgeseli 17 Ağustos 2023 1. Bölüm
İşitme engelliler için umre ibadeti 17 Ağustos 2023 2. Bölüm
Hacca Hazırlık 17 Ağustos 2023 3. Bölüm
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Hac sohbeti 17 Ağustos 2023 4. Bölüm
Ekrem Demirli ile Hac Sohbeti 17 Ağustos 2023 5. Bölüm
Hacca Manevi Hazırlık 18 Ağustos 2023 6. Bölüm
Hac İbadeti Nasıl Yapılır? 18 Ağustos 2023 7. Bölüm
İslam'ın Beş Şartından: Hac 18 Ağustos 2023 8. Bölüm

Hac İbadeti Nasıl Yapılır?

İslam'ın beş şartından biri olan Hac, Dünya'da ki milyonlarca Müslüman'ın en büyük arzularından bir tanesidir.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Enderun Sohbetleri
-->
Sofra
-->
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve İnsan
-->
Bilim ve Ötesi
-->
İftar Vakti
-->
Yön Veren Kadınlar
-->
Gönül Coğrafyamız
-->
Hayata Dokunmak
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı