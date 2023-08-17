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Hac Belgeseli 17 Ağustos 2023 1. Bölüm
İslam'ın Beş Şartından: Hac 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
İşitme engelliler için umre ibadeti 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
Hacca Manevi Hazırlık 25 Ağustos 2023 4. Bölüm
Hacca Hazırlık 25 Ağustos 2023 5. Bölüm
Hacda yasak olan şeyler nelerdir? 25 Ağustos 2023 7. Bölüm
Hac İbadeti Nasıl Yapılır? 25 Ağustos 2023 6. Bölüm
İhramdan çıkmanın hükmü nedir? 25 Ağustos 2023 8. Bölüm
Vekaleten haccın hükümleri nelerdir? 25 Ağustos 2023 9. Bölüm
Temettü haccı nedir, nasıl yapılır? 25 Ağustos 2023 10. Bölüm
Şeytan taşlamadan haccı tamamlamak caiz midir? 25 Ağustos 2023 11. Bölüm
Kadınlar ihramdan çıkarken saçlarını ne kadar kesmelidir? 25 Ağustos 2023 12. Bölüm

Hacda yasak olan şeyler nelerdir?

Hac ibadetini yerine getirirken yapılması sakıncalı olan davranışlar nelerdir?

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