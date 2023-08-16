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Hac Belgeseli 16 Ağustos 2023 1. Bölüm
İşitme engelliler için umre ibadeti 16 Ağustos 2023 2. Bölüm
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Hac sohbeti 16 Ağustos 2023 3. Bölüm
Ekrem Demirli ile Hac Sohbeti 16 Ağustos 2023 4. Bölüm

İşitme engelliler için umre ibadeti

İşitme engelli kardeşlerimiz için hac ve umre ibadeti ile ilgili bilgiler...

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