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Mehmet Kemiksiz İlahileri

Kabenin Yolları | Erler Demine Destur Alalım | Şem-i Ruhuna Cismimi | Dinle Sözümü Sana Derim

Mehmet Kemiksiz'in sesinden ilahiler...

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Mehmet Kemiksiz İlahileri

Kabenin Yolları | Erler Demine Destur Alalım | Şem-i Ruhuna Cismimi | Dinle Sözümü Sana Derim
Dil Çeşmine Göründü | Donandı Her Yer Kandiller İle | Bihamdillah Safa Buldu Gönül | Ya Rasulallah | Ey Şehidi Kerbela
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Şol Cennetler Bucağında | Yar Yüreğim Yar | Sana Canan Gönül Hayran | Mevlam Gözüm Yaşı
Ey Aşıkı Dildade | Allahümme Salli Alel Mustafa | İlim İlim Bilmektir | Subhu Şam Ey Gönül | Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler
Zat-ı Paki Mustafa'ya Aşıkım | Canu Dil Müştak Oluptur | Mevlaye Salli ve Sellim | Aman Ya Fahri Alem | Gül Yüzünü Rüyamızda
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