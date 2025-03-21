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Mehmet Kemiksiz İlahileri

Tecallayı Cemalinden Habibim | Allah Allah Şükran Lillah | Aşkınla Benim Halim | Hakkı Seven Aşıkların | Meded Allah'ım Meded

Mehmet Kemiksiz'in sesinden ilahiler...

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Mehmet Kemiksiz İlahileri

Sadrı Cemil Murselin | Ey Gönül Bir Derde Düş Ki | Allah Hüve Rabbuna
Ey Dost Senin Yoluna | Hüda Davet Eder | Belliğ Selami
Tecallayı Cemalinden Habibim | Allah Allah Şükran Lillah | Aşkınla Benim Halim | Hakkı Seven Aşıkların | Meded Allah'ım Meded
Şol Cennetler Bucağında | Yar Yüreğim Yar | Sana Canan Gönül Hayran | Mevlam Gözüm Yaşı
Arayı Arayı Bulsam İzini | Gelin Gidelim Allah Yoluna | Bakıp Cemali Yare | Ey Rahmeti Bol Padişah | Bu Vücudun Yok İken
Ey Sevgili Allah'ım | Ben Yürürem Yane Yane | Canım Erenler Yolu | Mevla İle Eyle Pazar
Hak Bir Gönül Verdi Bana | Semadan Sırrı Tevhidi | Kapına Geldiler | Mualla Gavsı Subhani
Zatını Davet Buyurdu | Doğdu Nurun Aleme
Kabenin Yolları | Erler Demine Destur Alalım | Şem-i Ruhuna Cismimi | Dinle Sözümü Sana Derim
Dil Çeşmine Göründü | Donandı Her Yer Kandiller İle | Bihamdillah Safa Buldu Gönül | Ya Rasulallah | Ey Şehidi Kerbela
Seyrimde Bir Şehre Vardım | Alemler Nura Gark Oldu | Sultan-ı Rusul | Gelin Hakka Gidelim
Şol Cennetler Bucağında | Yar Yüreğim Yar | Sana Canan Gönül Hayran | Mevlam Gözüm Yaşı
Ey Aşıkı Dildade | Allahümme Salli Alel Mustafa | İlim İlim Bilmektir | Subhu Şam Ey Gönül | Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler
Zat-ı Paki Mustafa'ya Aşıkım | Canu Dil Müştak Oluptur | Mevlaye Salli ve Sellim | Aman Ya Fahri Alem | Gül Yüzünü Rüyamızda

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