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Mehmet Kemiksiz İlahileri

Zat-ı Paki Mustafa'ya Aşıkım | Canu Dil Müştak Oluptur | Mevlaye Salli ve Sellim | Aman Ya Fahri Alem | Gül Yüzünü Rüyamızda

Mehmet Kemiksiz'in sesinden ilahiler...

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Mehmet Kemiksiz İlahileri

Ey Aşıkı Dildade | Allahümme Salli Alel Mustafa | İlim İlim Bilmektir | Subhu Şam Ey Gönül | Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler
Zat-ı Paki Mustafa'ya Aşıkım | Canu Dil Müştak Oluptur | Mevlaye Salli ve Sellim | Aman Ya Fahri Alem | Gül Yüzünü Rüyamızda
Şem-i Ruhuna Cismimi
Ey Aşıkı Dildade
Kabenin Yolları
İlim İlim Bilmektir
Subhu Şam Ey Gönül
Kapına Geldiler
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Gül Yüzünü Rüyamızda
Aman Ya Fahri Alem
Zat-ı Paki Mustafa’ya Aşıkım

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