VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması caiz midir? 19 Ağustos 2023
İmam son oturuşu yapmadan ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır? 19 Ağustos 2023
Vitirde eller neden tekrar bağlanır? 19 Ağustos 2023 5. Bölüm
Hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? 19 Ağustos 2023 4. Bölüm
Kuşluk namazında kaçıncı rekatta selam verilir? 18 Ağustos 2023 1. Bölüm
Kunut duası ne zaman okunur? 18 Ağustos 2023 2. Bölüm
Babadan miras kalma yazlığa gittiğimizde seferi olur muyuz? 18 Ağustos 2023 3. Bölüm

Kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması caiz midir?

Mescid-i Haram'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması caiz midir?

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