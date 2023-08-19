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19 Ağustos 2023
19 Ağustos 2023
19 Ağustos 2023 5. Bölüm
19 Ağustos 2023 4. Bölüm
18 Ağustos 2023 1. Bölüm
18 Ağustos 2023 2. Bölüm
18 Ağustos 2023 3. Bölüm
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Kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması caiz midir?
Mescid-i Haram'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması caiz midir?
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