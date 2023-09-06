VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Namaz kılarken hapşırınca elhamdülillah demek caiz midir? 06 Eylül 2023
Namazda Fatiha Suresi'nden önce besmele çekmek mekruh mudur? 06 Eylül 2023
Sandalyede namaz kılmanın hükmü nedir? 06 Eylül 2023
Teheccüd namazı ne zaman kılınır? 06 Eylül 2023
Cuma namazı nasıl kılınır? 05 Eylül 2023
Seferilik durumunda namazların sünnetini terk etmek caiz midir? 05 Eylül 2023
Zaruret halinde arabada kılınan namaz kabul olur mu? 05 Eylül 2023
Kuşluk namazında kaçıncı rekatta selam verilir? 05 Eylül 2023 1. Bölüm
Kunut duası ne zaman okunur? 05 Eylül 2023 2. Bölüm
Babadan miras kalma yazlığa gittiğimizde seferi olur muyuz? 05 Eylül 2023 3. Bölüm
Hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? 05 Eylül 2023 4. Bölüm
Vitirde eller neden tekrar bağlanır? 05 Eylül 2023 5. Bölüm
İmam son oturuşu yapmadan ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır? 05 Eylül 2023 6. Bölüm
Cemaatle teravih kılarken kazaya niyet edilir mi? 05 Eylül 2023 7. Bölüm
Vitr namazında hangi sureler okunur? 05 Eylül 2023 8. Bölüm
Karanlıkta namaz kılmak caiz midir? 05 Eylül 2023 9. Bölüm
Gusül abdestiyle namaz kılınır mı? 05 Eylül 2023 10. Bölüm
Kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması caiz midir? 05 Eylül 2023 11. Bölüm
Sünnet namazlarda sehiv secdesi yapılır mı? 05 Eylül 2023 12. Bölüm
Sünnet namazlar kaza edilir mi? 30 Ağustos 2023
Namaz ibadetinde Kur'an-ı Kerim neden Türkçe okunamaz? 30 Ağustos 2023
Namazda kavme ve celsenin hükmü nedir? 30 Ağustos 2023
Namazlar nasıl kaza edilir? 30 Ağustos 2023
İmsak vaktinde sabah namazı kılınabilir mi? 30 Ağustos 2023
Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? 30 Ağustos 2023
Ayet-el Kürsi okumanın hikmet ve faziletleri nelerdir? 30 Ağustos 2023
Cemaate geç kalan kişi namazını nasıl tamamlar? 30 Ağustos 2023
Vitir namazında Kunut duasını okumayı unutan kişi ne yapmalı? 30 Ağustos 2023
Namazda aksıran birisi "elhamdülillah" diyebilir mi? 30 Ağustos 2023
İkindi namazı ne zamana kadar kılınabilir? 30 Ağustos 2023
Zammı sureleri sırayla okumak şart mıdır? 30 Ağustos 2023
Farz namazları eksik veya fazla kıldığımızda ne yapmalıyız? 30 Ağustos 2023
Hatim yaptık bunlar için ayrı ayrı tilavet secdesi yapmak gerekir mi? 30 Ağustos 2023
Meal okurken secde ayetinde tilavet secdesi gerekir mi? 30 Ağustos 2023
Farz namazlarda secdede dünyevi dua etmek caiz mi? 30 Ağustos 2023

Sandalyede namaz kılmanın hükmü nedir?

Sandalyede namaz kılmak caiz midir? Oturarak namaz nasıl kılınır?

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