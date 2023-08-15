Efes Antik Kenti

Antik çağın muazzam eseri Efes Antik kenti ile ilgili merak edilenler...

Antikçağ'ın Anadolu başkenti ve dünyanın 7 harikasından birinin de içinde olduğu Efes Antik Kenti, Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk ilçesindeki iyonya kıyılarında kurulmuş olan antik bir Yunan kentiydi. Şehir, Altın Çağı'nı MÖ 129'da Roma Cumhuriyeti 'nin kontrolüne geçtikten sonra görmüş. Asya eyaletinin başkenti olmuş ve o dönemde 200.000 kişiyi aşan nüfusuyla çağın en büyük metropollerinden biri haline gelmiş...