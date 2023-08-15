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15 Ağustos 2023 1. Bölüm
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15 Ağustos 2023 3. Bölüm
15 Ağustos 2023 4. Bölüm
15 Ağustos 2023 5. Bölüm
15 Ağustos 2023 6. Bölüm
15 Ağustos 2023 7. Bölüm
15 Ağustos 2023 8. Bölüm
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Petra Antik Kenti
Kayıp Şehir Petra'nın kurucusu Nebatiler'in tarihinden Petra'da bulunan evere kadar merak edilenler...
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