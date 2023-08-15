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Aspendos Antik Kenti 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Efes Antik Kenti 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Hierapolis Antik Kenti 15 Ağustos 2023 3. Bölüm
Troya Antik Kenti 15 Ağustos 2023 4. Bölüm
Patara Antik Kenti 15 Ağustos 2023 5. Bölüm
Perge Antik Kenti 15 Ağustos 2023 6. Bölüm
Petra Antik Kenti 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Machu Picchu Antik Kenti 15 Ağustos 2023 8. Bölüm

Petra Antik Kenti

Kayıp Şehir Petra'nın kurucusu Nebatiler'in tarihinden Petra'da bulunan evere kadar merak edilenler...

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