Machu Picchu Antik Kenti

Mühendislik harikası Machu Picchu antik kentinin yapılma amacı oldukça merak konusu. Neden yaptırıldığı tam olarak bilinmiyor ancak üretilen bazı teoriler var. Belki Kralın ve ailesinin tatil bölgesi, belki tapınak ve hatta belki de bir kale...

İnkalar'ın mimarlıkta ne kadar ileri seviyeye ulaştığını devasa duvarlardaki muazzam taş işçiliğinden anlamak mümkün. Çelik ve sert metaller İnkalar tarafından bilinmiyordu ancak İnkalar bronz aletlerle bile mühendislik harikaları yaratmışlardı...