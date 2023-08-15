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Aspendos Antik Kenti 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Efes Antik Kenti 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Hierapolis Antik Kenti 15 Ağustos 2023 3. Bölüm
Troya Antik Kenti 15 Ağustos 2023 4. Bölüm
Patara Antik Kenti 15 Ağustos 2023 5. Bölüm
Perge Antik Kenti 15 Ağustos 2023 6. Bölüm
Petra Antik Kenti 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Machu Picchu Antik Kenti 15 Ağustos 2023 8. Bölüm

Machu Picchu Antik Kenti

Mühendislik harikası Machu Picchu antik kentinin yapılma amacı oldukça merak konusu. Neden yaptırıldığı tam olarak bilinmiyor ancak üretilen bazı teoriler var. Belki Kralın ve ailesinin tatil bölgesi, belki tapınak ve hatta belki de bir kale...

İnkalar'ın mimarlıkta ne kadar ileri seviyeye ulaştığını devasa duvarlardaki muazzam taş işçiliğinden anlamak mümkün. Çelik ve sert metaller İnkalar tarafından bilinmiyordu ancak İnkalar bronz aletlerle bile mühendislik harikaları yaratmışlardı...

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