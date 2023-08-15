VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Aspendos Antik Kenti 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Efes Antik Kenti 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Hierapolis Antik Kenti 15 Ağustos 2023 3. Bölüm
Troya Antik Kenti 15 Ağustos 2023 4. Bölüm
Patara Antik Kenti 15 Ağustos 2023 5. Bölüm
Perge Antik Kenti 15 Ağustos 2023 6. Bölüm
Petra Antik Kenti 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Machu Picchu Antik Kenti 15 Ağustos 2023 8. Bölüm

Perge Antik Kenti

Perge'nin Roma Dönemi'ndeki önemi ve Büyük İskender'in Perge'ye gelişi...

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