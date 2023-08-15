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Orhan Veli Kanık kimdir? 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Destan Şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir? 12 Ağustos 2023 3. Bölüm
Genç Kalem Ömer Seyfettin Kimdir? 12 Ağustos 2023 4. Bölüm

Cahit Sıtkı Tarancı kimdir?

Cahit Sıtkı Tarancı'yı daha yakından tanıyoruz.

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'yı daha yakından tanımak ister misiniz?

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Zengin içeriğiyle yetişkinlerden, çocuklara kadar her kesime hitap eden; Kur'an-ı Kerim'den podcaste, İslam tarihinden edebiyata, sanattan sağlığa, dizilerden, çocuklara özel içeriklere kadar birçok içeriğin yer aldığı ücretsiz içerik platformudur.

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