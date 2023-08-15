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Orhan Veli Kanık kimdir? 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Destan Şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir? 12 Ağustos 2023 3. Bölüm
Genç Kalem Ömer Seyfettin Kimdir? 12 Ağustos 2023 4. Bölüm

Orhan Veli Kanık kimdir?

Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'ı tanıyoruz.

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'ı daha yakından tanımak ister misiniz?

Haydi, izleyelim öğrenelim!

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