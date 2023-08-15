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Orhan Veli Kanık kimdir? 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Destan Şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir? 12 Ağustos 2023 3. Bölüm
Genç Kalem Ömer Seyfettin Kimdir? 12 Ağustos 2023 4. Bölüm
Ziya Gökalp kimdir? 22 Ağustos 2023 5. Bölüm
Cahit Zarifoğlu Kimdir? 31 Ağustos 2023 6. Bölüm

Cahit Zarifoğlu Kimdir?

Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu'nu daha yakından tanımak ister misiniz?

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