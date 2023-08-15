VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Orhan Veli Kanık kimdir? 15 Ağustos 2023 1. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
Destan Şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir? 12 Ağustos 2023 3. Bölüm
Genç Kalem Ömer Seyfettin Kimdir? 12 Ağustos 2023 4. Bölüm
Ziya Gökalp kimdir? 22 Ağustos 2023 5. Bölüm
Cahit Zarifoğlu Kimdir? 31 Ağustos 2023 6. Bölüm
Gülten Dayıoğlu Kimdir? 04 Ekim 2023 7. Bölüm

Gülten Dayıoğlu Kimdir?

Üç Kuşağın Yazarı Gülten Dayıoğlu Kimdir? Merhaba sevgili arkadaşlar, Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Gülten Dayıoğlu'nu daha yakından tanımak ister misiniz? Haydi, izleyelim öğrenelim!

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CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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