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Arafat Duası 23 Ağustos 2023 1. Bölüm
Arafat'a Çıkarken Edilecek Dua 23 Ağustos 2023 2. Bölüm
Arafat'tan Müzdelife'ye Geçerken Okunacak Dua 23 Ağustos 2023 3. Bölüm
İhramdan Çıktıktan Sonra Okunacak Dua 23 Ağustos 2023 4. Bölüm
Kabe'yi görünce okunacak dua 23 Ağustos 2023 5. Bölüm
Mina'da okunacak dua 23 Ağustos 2023 6. Bölüm
Müzdelife Vakfesinde Okunacak Dua 23 Ağustos 2023 7. Bölüm

Mina'da okunacak dua

Allah'ın haccımızı kabul eyle, günahlarımızı bağışla, çabamızı karşılıksız bırakma...

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. Bizi hidayete ulaştıran Allah büyüktür. Hamd, bizi nimetlerle donatan Allah'a mahsustur.

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O'dur. Hayır ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İnkârcıların hoşuna gitmese de biz, yalnızca ona bağlanıp ancak ona kulluk ederiz.

Allah'ım Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

Hamd, beni sağ salim buraya ulaştıran, beni İslâm ve imanla şereflendiren ve beni Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden eyleyen Allah'a mahsustur.

Allah'ım Veli kullarına lütfettiğin şeyleri bana da ihsan etmeni ve beni salih kullarından eylemeni niyaz ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah'ım Hüsrana uğramaktan, günahtan, mahrumiyetten, aklım ve dinim hususunda musibete düşmekten sana sığınırım.

Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve bana yaklaşmalarından sana sığınırım

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