Müzdelife Vakfesinde Okunacak Dua

Bizi hidayete ulaştıran Allah büyüktür, hamd bizi nimetlerle donatan Allah'a mahsustur

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.

Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Allah'ım Hamd bütünüyle sana mahsustur. Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütünüyle senindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.

Allah'ım Nimetler sayısınca sana hamd olsun. Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerinden dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bilmediğim bütün övgülerle her durumda sana hamd ederim.

Allah'ım Peygamber efendimize ve onun ailesine salat ü selam olsun.

Allah'ım Şimdiye kadar işlediğim günahlarımı bağışla. Bundan sonra günahlardan beni koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın iyi işler yapmamı bana nasip eyle.

Allah'ım Arafat'ı görmeyi ve orada vakfe yapmayı bize nasip ettiğin gibi, burada da gösterdiğin şekilde seni anmayı bize nasip eyle. Bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Nitekim "Arafat'tan indiğinizde, Meş'ar-ı Haram'ın bulunduğu yerde (Müzdelife'de), Allah'ı zikredin. Onu, size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış yolda idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." sözünle bunu bize vadetmiştin. Senin va'din ise haktır.

Allah'ım Bu mübarek yerde tüm hayırları bana lütfetmeni, durumumu bütünüyle düzeltmeni, dostlarına lütfettiğin şeyleri bana da ihsan etmeni ve tüm şerleri benden uzaklaştırmanı niyaz ediyorum. Çünkü bunu senden başka hiç kimse yapamaz, bunun en iyisini sen yaparsın, Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım Beni kovulmuş şeytandan koru. Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl.

Allah'ım Beni sana yol bulanların en iyilerinden eyle. Ey Âlemlerin Rabbi! Sana kavuşuncaya kadar beni bu dosdoğru yoldan ayırma.