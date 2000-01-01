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Eşimin tesettüre girmemesinin bana bir günahı var mıdır?

Eşimi tesettüre girmesi için zorlayabilir miyim? Kadının tesettüre girmemesinden dolayı eşi bundan sorumlu mudur?

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