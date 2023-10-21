VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Evdeki bereketi artırmak için neler yapabiliriz? 21 Ekim 2023 10. Bölüm
Babanın çocuğuna karşı görevleri nelerdir? 21 Ekim 2023 9. Bölüm
Eşimin tesettüre girmemesinin bana bir günahı var mıdır? 08 Eylül 2023 1. Bölüm
Şaka ile "Seni boşadım" demek caiz midir? 06 Eylül 2023 2. Bölüm
Tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanmak caiz midir? 06 Eylül 2023 3. Bölüm
"Ben ayrılmak istiyorum" sözü boşanma anlamına gelir mi? 06 Eylül 2023 4. Bölüm
Kadının ayrılmak istiyorum demesine eşi tamam derse boşama olur mu? 06 Eylül 2023 5. Bölüm
Evladın anne üzerinde bir hakkı mevcut mudur? 07 Eylül 2023 6. Bölüm
Babam 2 yaşında beni terk etti, helallik istiyor, vermiyorum, caiz mi? 07 Eylül 2023 7. Bölüm
Borçlu olarak ölen kişinin borçlarını ailesi mi ödemek zorundadır? 30 Eylül 2023 8. Bölüm

Evdeki bereketi artırmak için neler yapabiliriz?

Evde bereket nasıl artar? Evimizde bereketi artırmak için neler yapmamız gerekiyor?

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