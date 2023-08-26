VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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"Ben ayrılmak istiyorum" sözü boşanma anlamına gelir mi? 26 Ağustos 2023 4. Bölüm
Tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanmak caiz midir? 26 Ağustos 2023 3. Bölüm
Şaka ile "Seni boşadım" demek caiz midir? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Eşimin tesettüre girmemesinin bana bir günahı var mıdır? 24 Ağustos 2023 1. Bölüm

Tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanmak caiz midir?

Kısıtlamak amacıyla boşanma sözlerini söylemek ile tehdit etmenin İslam'da yeri var mıdır?

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