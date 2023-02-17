Deprem öncesi yapılması gerekenler | Deprem Özel

Depremlerde binaların yıkılmasındaki temel etkenler nelerdir?

17 Şubat 2023 | 19:07
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Deprem öncesi yapılması gerekenler nelerdir? Doğal afetler içinde deprem neden daha travmatize edicidir? Depremlerde binaların yıkılmasındaki temel etkenler nelerdir?

Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Mimar Dr. Sinan Genim ve Klinik Psikolog Mehmet Büyük Çorak ile konuştuk. Başımız sağ olsun...

00:00 Deprem Özel

02:00 Deprem öncesi, anı ve sonrası alabileceğiniz önlemler

07:00 Deprem öncesi yapılması gerekenler

09:00 İmar planlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

10:00 Doğal afetler içinde deprem neden daha travmatize edicidir?

13:30 Depremin toplumsal ve bireysel etkileri

15:30 Depremlerde binaların yıkılmasındaki temel etkenler nelerdir?

24:00 Konutta yapı denetimi nasıl yönetilir?

28:00 Depreme dayanıklı binalar yaparken nelere dikkat edilmelidir?

31:00 Depremlerin toplumdaki yansımaları

33:00 Deprem ve afet sonrası gelişen travma

36:00 Depremin toplumsal ve bireysel etkileri

39:00 Bireysel ve yönetimsel deprem tedbir çalışmaları nasıl olmalı?

50:00 Bina kolonlarına zarar veren işlemler

53:00 Depreme dayanıklı binalar yaparken nelere dikkat edilmelidir?

54:00 Deprem izolatörlerinin çalışma prensipleri

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