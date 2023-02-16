Dijital Medyada Afet Yayıncılığı | Deprem Özel

Doğal afet süreçlerinde sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?

17 Şubat 2023 | 19:22
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Depremler toplumu nasıl etkiliyor? Doğal afetlerin toplumlara yansımaları nelerdir? Yardımlaşmanın toplumsal ve bireysel faydaları nelerdir? Yardım niyetiyle yapılan hangi davranışlardan sakınmalıyız? Yardım niyetiyle yapılan hangi davranışlardan sakınmalıyız?

Deprem Özel programında Sümeyye Baltacı'nın konukları İletişimci Tuba Aydın Sel, Sosyolog Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İlahiyatçı / Psikolog Elif Zahide Gök ve Afet Eğitmeni Neslihan Dural oldu.

00:00 Deprem Özel

06:00 Psikolojik ve sosyolojik açıdan depremin etkileri

10:00 Depremler toplumu nasıl etkiliyor?

16:00 Doğal afetlerin toplumlara yansımaları

20:00 Dijital medyada afet yayıncılığı

35:00 Doğal afetlerin toplumlara yansımaları

52:00 Medya ile toplum psikolojisi arasındaki ilişki

54:30 Doğal afet süreçlerinde sosyal medya kullanımı

01:24:00 Müslümanın yardımlaşma ahlakı nasıl olmalıdır?

01:29:00 Yardım niyetiyle yapılan hangi davranışlardan sakınmalıyız?

01:43:00 Toplumsal olarak bu süreci nasıl atlatmalıyız?

01:59:00 Depremler toplumu nasıl etkiliyor?

02:05:00 Deprem öncesi ailemizle alınması gereken önlemler nelerdir?

02:18:00 Depremler toplumu nasıl etkiliyor?

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