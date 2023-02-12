Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Dr. Rukiye Karaköse ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan ile konuştuk.

Başımız sağ olsun...

00:00 Deprem Özel

02:00 Yüzyılın Felaketi: Kahramanmaraş Depremi

26:15 5 yaşındaki Hazal'ın Mucize Kurtuluşu

33:00 Afet Sonrası İlk Yardım: Fiziki Güvenlik ve Psikolojik Destek

39:00 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?

56:00 Kahraman Kurtarma Ekiplerinin Zorlu Mücadelesi

01:45:00 Deprem Sonrası sosyal medyanın bilinçli şekilde kullanımı

02:10:00 Depremin bireysel ve toplumsal etkileri