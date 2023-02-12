Yüzyılın Felaketi: Kahramanmaraş Depremi

Afet Sonrası İlk Yardım: Fiziki Güvenlik ve Psikolojik Destek

12 Şubat 2023 | 13:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Dr. Rukiye Karaköse ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan ile konuştuk.

Başımız sağ olsun...

00:00 Deprem Özel
02:00 Yüzyılın Felaketi: Kahramanmaraş Depremi
26:15 5 yaşındaki Hazal'ın Mucize Kurtuluşu
33:00 Afet Sonrası İlk Yardım: Fiziki Güvenlik ve Psikolojik Destek
39:00 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?
56:00 Kahraman Kurtarma Ekiplerinin Zorlu Mücadelesi
01:45:00 Deprem Sonrası sosyal medyanın bilinçli şekilde kullanımı
02:10:00 Depremin bireysel ve toplumsal etkileri

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