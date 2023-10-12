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Marifetname | Erzurumlu İbrahim Hakkı 12 Ekim 2023 12. Bölüm
Bu Ülke | Cemil Meriç 12 Ekim 2023 11. Bölüm
Çile | Necip Fazıl Kısakürek 12 Ekim 2023 10. Bölüm
Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar | Sadık Albayrak 12 Ekim 2023 9. Bölüm
Siyasetname | Nizam'ül Mülk 12 Ekim 2023 8. Bölüm
Gül Yetiştiren Adam | Rasim Özdenören 12 Ekim 2023 7. Bölüm
Var Olmak | Nurettin Topçu 09 Haziran 2023 6. Bölüm
El - İşarat Ve't - Tenbihat | İbn-i Sina 09 Haziran 2023 5. Bölüm
Dede Korkut Hikayeleri 09 Haziran 2023 4. Bölüm
Beş Şehir | Ahmet Hamdi Tanpınar 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Safahat - Mehmet Akif Ersoy 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Hay Bin Yakzan - İbn Sina ve İbn Tufeyl I Kitabiyat 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Gül Yetiştiren Adam | Rasim Özdenören

Gül Yetiştiren Adam, uzun bir hikaye olarak kabul edilen bir romandır.

Gül Yetiştiren Adam, uzun bir hikaye olarak kabul edilen bir romandır. Eserde toplumsal değişimin izleri anlatılmaktadır. Batılı işgal kuvvetlerine karşı vatanlarını savunan kişilerin Kurtuluş Savaşı'nda hayatlarını kurtardıkları insanlar tarafından asılmış olmalarını konu edinen bir eserdir.

Tarihsel bir arka plana sahip olan eserde bu durumun neden olduğu büyük şaşkınlık, acı ve hayal kırıklığı işlenir. Eserdeki hakim temalar geleneğin temsilcisi olan Gül Yetiştiren Adam ile modern bireyin temsil rolünde gerçek kimliğinden uzaklaşmış Sitare'nin hayatları etrafında sunulur.

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