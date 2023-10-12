Gül Yetiştiren Adam | Rasim Özdenören

Gül Yetiştiren Adam, uzun bir hikaye olarak kabul edilen bir romandır.

Gül Yetiştiren Adam, uzun bir hikaye olarak kabul edilen bir romandır. Eserde toplumsal değişimin izleri anlatılmaktadır. Batılı işgal kuvvetlerine karşı vatanlarını savunan kişilerin Kurtuluş Savaşı'nda hayatlarını kurtardıkları insanlar tarafından asılmış olmalarını konu edinen bir eserdir.

Tarihsel bir arka plana sahip olan eserde bu durumun neden olduğu büyük şaşkınlık, acı ve hayal kırıklığı işlenir. Eserdeki hakim temalar geleneğin temsilcisi olan Gül Yetiştiren Adam ile modern bireyin temsil rolünde gerçek kimliğinden uzaklaşmış Sitare'nin hayatları etrafında sunulur.