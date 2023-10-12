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Siyasetname | Nizam'ül Mülk 12 Ekim 2023 8. Bölüm
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Hay Bin Yakzan - İbn Sina ve İbn Tufeyl I Kitabiyat 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Siyasetname | Nizam'ül Mülk

Siyasetname, Büyük Selçuklu Devletinin en meşhur vezirlerinden biri olan Nizâmülmülk'ün kaleme aldığı bir eserdir.

Siyasetname, devlet kurumlarının teşekkülü, işleyişi, aksayan tarafları, alımacak tedbirler, kurumlara işlerlik kazandırmak için yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgiler içermektedir.

Eserin hemen her faslında kısa hikayelere ve hadis alıntılarına yer verilir. Nizamülmülk, Melikşah'ın bilginlerden, bürokratlardan ve vezirlerden ülkeyi en iyi şekilde idare edebilmesi, din ve dünya işlerinde gerekli tedbirleri alması, kendi hayat düsturlarını, siyasi, içtimai ve dini davranışlarını ayarlayabileceği bir kitap yazmalarını istemesi üzerine Siyasetname'yi kaleme almıştır.

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