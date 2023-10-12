Siyasetname | Nizam'ül Mülk

Siyasetname, Büyük Selçuklu Devletinin en meşhur vezirlerinden biri olan Nizâmülmülk'ün kaleme aldığı bir eserdir.

Siyasetname, devlet kurumlarının teşekkülü, işleyişi, aksayan tarafları, alımacak tedbirler, kurumlara işlerlik kazandırmak için yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgiler içermektedir.

Eserin hemen her faslında kısa hikayelere ve hadis alıntılarına yer verilir. Nizamülmülk, Melikşah'ın bilginlerden, bürokratlardan ve vezirlerden ülkeyi en iyi şekilde idare edebilmesi, din ve dünya işlerinde gerekli tedbirleri alması, kendi hayat düsturlarını, siyasi, içtimai ve dini davranışlarını ayarlayabileceği bir kitap yazmalarını istemesi üzerine Siyasetname'yi kaleme almıştır.