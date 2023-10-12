Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar | Sadık Albayrak

Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar, ömrünü ilme adayan gazeteci, yazar ve siyasetçi Sadık Albayrak tarafından İslam birliğinin oluşturduğu derin manayla kaleme alınmış özgün bir denemedir.

Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar, ömrünü ilme adayan gazeteci, yazar ve siyasetçi Sadık Albayrak tarafından İslam birliğinin oluşturduğu derin manayla kaleme alınmış özgün bir denemedir. 3 yılı aşkın bir zaman diliminde meydana gelen eserde, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan TBMM'nin hangi inanç ve ilkeler doğrultusunda vücut bulduğu incelenmiştir.

Bununla birlikte meclisin temel taşları, dönemin fikir adamlarının tartışmaları ve ilim-siyaset adamlarının düşünce ufku da eserde irdelenmiş, siyasi ve fikri tartışmalar bilinmeyen yönleriyle farklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Eser, Müslümanların birliği için Sivas'ta düzenlenen İslam Kongresi'nde tartışılan İslam enternasyonalizmi üzerine bir deneme niteliği de taşımaktadır.