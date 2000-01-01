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Haram para ile kurban kesilebilir mi?
Gayrimeşru yolla elde edilmiş para ile kurban kesilebilr mi? Milli piyangodan kazanılan para ile kurban kesilebilir mi?
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